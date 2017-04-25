В Киеве демонтировали вывеску "Холокост Кабаре" напротив синагоги

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35230 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100723 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152886 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115013 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115682 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112063 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103963 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106965 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103478 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152699 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Киеве демонтировали вывеску "Холокост Кабаре" напротив синагоги

В Киеве демонтировали вывеску "Холокост Кабаре" напротив синагоги

Киев  •  УНН

 • 13404 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Киеве демонтировали вывеску с названием спектакля "Холокост Кабаре", которую установили напротив синагоги, передает УНН.

"Спасибо всем неравнодушным людям и государственным структурам за моментальную реакцию. Вывеску демонтировали", - прокомментировал главный раввин Украины (Всеукраинский конгресс иудейских религиозных общин) Моше Рувен Асман в Facebook.

Ранее главный раввин Украины возмутился вывеской спектакля "Холокост Кабаре" .

Отметим, что "Холокост Кабаре" - сатирическая пьеса канадца Джона Гарфинкеля, посвященная жизни Ивана (Джона) Демьянюка, бывшего охранника нацистского концлагеря.

Напомним, 24 апреля в мире вспоминали жертв Холокоста.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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