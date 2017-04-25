В Киеве демонтировали вывеску "Холокост Кабаре" напротив синагоги
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Киеве демонтировали вывеску с названием спектакля "Холокост Кабаре", которую установили напротив синагоги, передает УНН.
"Спасибо всем неравнодушным людям и государственным структурам за моментальную реакцию. Вывеску демонтировали", - прокомментировал главный раввин Украины (Всеукраинский конгресс иудейских религиозных общин) Моше Рувен Асман в Facebook.
Ранее главный раввин Украины возмутился вывеской спектакля "Холокост Кабаре" .
Отметим, что "Холокост Кабаре" - сатирическая пьеса канадца Джона Гарфинкеля, посвященная жизни Ивана (Джона) Демьянюка, бывшего охранника нацистского концлагеря.
Напомним, 24 апреля в мире вспоминали жертв Холокоста.