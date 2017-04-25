У Києві демонтували вивіску "Голокост Кабаре" напроти синагоги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Києві демонтували вивіску з назвою вистави "Голокост Кабаре", яку встановили напроти синагоги, передає УНН.
"Спасибі всім небайдужим людям і державним структурам за моментальну реакцію. Вивіску демонтували", - прокоментував головний рабин України (Всеукраїнський конгрес іудейських релігійних громад) Моше Рувен Асман у Facebook.
Раніше головний рабин України обурився вивіскою спектаклю "Голокост Кабаре".
Відзначимо, що "Холокост Кабаре" - сатирична п'єса канадця Джона Гарфінкеля, присвячена життю Івана (Джона) Дем'янюка, колишнього охоронця нацистського концтабору.
Нагадаємо, 24 квітня в світі згадували жертв Голокосту.