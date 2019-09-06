В Киеве мужчина застрелился на балконе собственного дома

Как сообщалось в СМИ, мужчина имел онкологическое заболевание. Перед тем, как совершить самоубийство он закрылся в комнате от жены. Через некоторое время на балконе раздался выстрел.

"Мы не будем разглашать обстоятельств этого события. Событие квалифицировано как самоубийство. И соответственно уголовное производство расследуется по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Тело мужчины обнаружили на балконе, там же и было оружие", - сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, в селе Новогнатовка Волновахского района Донецкой области мужчину застрелили в собственном доме.