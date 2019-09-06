У Києві чоловік застрелився на балконі власного будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Києві вчора на вул. Кіото на балконі власного будинку застрелився чоловік. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Як повідомлялося у ЗМІ, чоловік мав онкологічне захворювання. Перед тим, як вчинити самогубство він закрився у кімнаті від дружини. Через деякий час на балконі пролунав вистріл.
"Ми не будемо розголошувати обставин цієї події. Подія кваліфікована як самогубство. І відповідно кримінальне провадження розслідується за ст. 115 (Умисне вбивство) кримінального кодексу України. Тіло чоловіка виявили на балконі, там же і була зброя", - повідомили у пресслужбі поліції.
Нагадаємо, у селі Новогнатівка Волноваського району Донецької області чоловіка застрелили у власному помешканні.