В Киеве мужчина похитил из ломбарда обогреватель
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В столице мужчина похитил из ломбарда электрический обогреватель, висевший на стене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
Сообщается, что событие произошло в Подольском районе Киева, на улице Светлицкого. В полицию поступило сообщение о краже электрического конвектора.
"На месте происшествия правоохранители выяснили, что правонарушитель зашел в ломбард для того, чтобы сдать телефон. Пока работник данного учреждения осматривал технику, мужчина заметил на стене обогреватель. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник снял конвектор, забрал деньги и вышел из помещения", - говорится в сообщении.
Указано, что полицейские просмотрели записи видео с камеры наблюдения и впоследствии установили лицо, причастное к совершению данного преступления.
"Вором оказался 31-летний уроженец Житомирской области, который недавно освободился из мест лишения свободы, где находился за совершение разбойного нападения", - сообщили в отделе коммуникации.
Отмечается, что фигуранту объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киевской области мужчина украл у ребенка портфель с учебниками.