В Киеве мужчина похитил из ломбарда обогреватель

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 6680 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 18431 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 57924 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 122057 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 129579 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197673 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195504 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409586 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229259 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 516239 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
67%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14999 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 24105 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 14776 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 12881 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 10029 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 159611 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 147393 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234972 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409589 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 516241 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 57930 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49494 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47962 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54688 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 85049 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Киеве мужчина похитил из ломбарда обогреватель

Киев • УНН

 • 11263 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В столице мужчина похитил из ломбарда электрический обогреватель, висевший на стене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

В Киеве мужчина похитил из ломбарда обогреватель

Сообщается, что событие произошло в Подольском районе Киева, на улице Светлицкого. В полицию поступило сообщение о краже электрического конвектора.

"На месте происшествия правоохранители выяснили, что правонарушитель зашел в ломбард для того, чтобы сдать телефон. Пока работник данного учреждения осматривал технику, мужчина заметил на стене обогреватель. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник снял конвектор, забрал деньги и вышел из помещения", - говорится в сообщении.

Указано, что полицейские просмотрели записи видео с камеры наблюдения и впоследствии установили лицо, причастное к совершению данного преступления.

"Вором оказался 31-летний уроженец Житомирской области, который недавно освободился из мест лишения свободы, где находился за совершение разбойного нападения", - сообщили в отделе коммуникации.

Отмечается, что фигуранту объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области мужчина украл у ребенка портфель с учебниками.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КиевКриминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,114.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,799.40