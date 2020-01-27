У Києві чоловік викрав з ломбарду обігрівач
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У столиці чоловік викрав з ломбарду електричний обігрівач, що висів на стіні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
Повідомляється, що подія сталась у Подільському районів Києва, на вулиці Світлицького. До поліції надійшло повідомлення про викрадення електричного конвектора.
"На місці події правоохоронці з’ясували, що правопорушник зайшов до ломбарду для того, щоби здати телефон. Поки працівник даної установи оглядав техніку, чоловік помітив на стіні обігрівач. Скориставшись тим, що за ним ніхто не спостерігає, зловмисник зняв конвектор, забрав гроші та вийшов із приміщення", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що поліцейські переглянули записи відео з камери спостереження та згодом встановили особу, причетну до скоєння даного злочину.
"Крадієм виявився 31-річний уродженець Житомирської області, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де перебував за скоєння розбійного нападу", - повідомили у відділі комунікації.
Зазначається, що фігуранту оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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