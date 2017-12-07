В Киеве мужчина похитил свою сожительницу для примирения

"Вчера в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что неизвестный, угрожая ножом, насильно втолкнул в салон иномарки девушку и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении

По прибытию по предоставленному адресу в полицю обратилась консьерж дома, которая рассказала, что видела мужчину, который, размахивая ножом, силой посадил в машину девушку и уехал. Отрабатывая эту информацию, полицейские установили, что таким образом подозреваемый хотел помириться со своей сожительницей.

Впоследствии по ориентировке патрульные в Умани задержали "Мерседес", в котором находилась потерпевшая.

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Как установили следователи, гражданские супруги проживали совместно в Одессе. Осенью они разошлись - и 23-летняя девушка переехала в Киев, где арендовала жилье и училась на курсах. Ее сожитель все это время ревновал ее и угрожал по телефону. Он даже приезжал в столицу и несколько раз кулаками "решал конфликт" и пытался вернуть женщину.

"32-летний злоумышленник к "операции" по возвращению бывшей привлек своего друга. Вместе они прибыли в Киев и подстерегли девушку у подъезда. А потом сожитель, угрожая ножом, посадил ее в машину и поехал в направлении Одессы. В салоне автомобиля правонарушитель несколько раз ударил потерпевшую", - рассказал начальник Оболонского управления полиции ГУНП в г. Киеве Михаил Никонов.

После задержания мужчина признался, что действовал так, чтобы помириться с бывшей и заставить ее вернуться домой.

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Следователи квалифицировали событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что за плечами задержанного уже есть криминальное прошлое - правонарушитель неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных преступлений.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За совершенное правонарушение ему грозит до пяти лет лишения свободы.