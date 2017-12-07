У Києві чоловік викрав свою співмешканку для примирення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Києві затримано чоловіка, який під загрозою застосування ножа викрав для примирення свою співмешканку. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“Вчора до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що невідомий, погрожуючи ножем, насильно заштовхнув у салон іномарки дівчину та поїхав у невідомому напрямку”, — йдеться у повідомленні
По прибуттю за наданою адресою до правоохоронців звернулася консьєрж будинку, яка розповіла, що бачила чоловіка, який, розмахуючи ножем, силоміць посадив у машину дівчину та поїхав. Відпрацьовуючи цю інформацію, поліцейські встановили, що у такий спосіб підозрюваний хотів помиритися зі своєю співмешканкою.
Згодом за орієнтуванням патрульні в Умані затримали “Мерседес”, в якому знаходилася потерпіла.
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Як встановили слідчі, цивільне подружжя проживало спільно в Одесі. Восени вони розійшлися — і 23-річна дівчина переїхала у Київ, де орендувала житло і навчалася на курсах. Її співмешканець весь цей час ревнував її і погрожував по телефону. Він навіть приїжджав у столицю і кілька разів кулаками “вирішував конфлікт” і намагався повернути жінку.
“32-річний зловмисник до „операції“ з повернення колишньої залучив свого приятеля. Разом вони прибули до Києва та підстерегли дівчину біля під’їзду. А потім співмешканець, погрожуючи ножем, посадив її в машину та поїхав у напрямку Одеси. В салоні автомобіля правопорушник кілька разів вдарив потерпілу” — розповів начальник Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві Михайло Ніконов.
Після затримання чоловік зізнався, що діяв так, аби помиритися з колишньою та змусити її повернутися додому.
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Слідчі кваліфікували подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
Встановлено, що за плечима затриманого вже є кримінальне минуле — правопорушник неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за вчинення різних злочинів.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне правопорушення йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.