В Киеве мужчина взобрался на электроопору: частично обесточен левый берег столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Для спасения жизни человека, поднявшегося на электроопору будет временно обесточена электролиния, питающая Левый берег столицы. Об этом сообщает ДТЭК "Киевские электросети", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.
По информации компании, неизвестный гражданин, нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору, находящуюся на левом берегу Киева.
Как говорится в сообщении, сотрудники ДТЭК "Киевские электросети" и полиции Киева оперативно отреагировали на ситуацию и выехали на место происшествия.
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"Для того, чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры необходимо обесточить оборудование, что питает левый берег. Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы.
Энергоснабжение будет восстановлено, как только нарушителя снимут с электроопоры", - говорится в сообщении.