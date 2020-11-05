У Києві чоловік видерся на електроопору: частково знеструмлено лівий берег столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Для порятунку життя чоловіка, що піднявся на електроопору буде тимчасово знеструмлено електролінію, що живить Лівий берег столиці. Про це повідомляє ДТЕК “Київські електромережі”, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.
За інформацією компанії, невідомий громадянин, порушив правила охоронної зони електромереж та піднявся на високовольтну електроопору, що знаходиться на лівому березі Києва.
Як ідеться в повідомленні, співробітники ДТЕК “Київські електромережі” та поліції Києва оперативно відреагували на ситуацію та виїхали на місце події.
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"Для того, щоб безпечно зняти громадянина з електроопори необхідно знеструмити обладнання, що живить лівий берег. Енергетики попереджають, що це може призвести до тимчасових перебоїв світла у мешканців лівого берегу столиці.
Енергопостачання буде відновлено, щойно порушника знімуть з електроопори", - йдеться у повідомленні.