В Киеве мужчина насильно удерживал в квартире несовершеннолетнюю девушку

Так, около 16 часов в Днепровское управление полиции позвонила 36-летняя жительница Бориспольского района и сообщила, что ее 15-летнюю дочь, студентку медицинского колледжа, незаконно удерживают в квартире на улице Бучмы.

По указанному адресу правоохранители установили, что в течение последних двух месяцев девушка вместе со знакомой арендовала комнату. В этот день студентка решила уехать из дома, но владелец квартиры, который был пьян, начал уговаривать ее остаться. Получив отказ, мужчина разозлился, забрал ключи и начал принуждать ее употреблять вместе с ним алкогольные напитки.

Мирные переговоры полицейских с киевлянином положительного результата не дали, поэтому дверь квартиры пришлось открывать с помощью спасателей. Когда правоохранители зашли в помещение, обнаружили запуганную девушку и задержали владельца квартиры.

Выяснилось, что 51-летний задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений.

Данные о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание до трех лет лишения свободы.