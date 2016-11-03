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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У Києві чоловік насильно утримував у квартирі неповнолітню дівчину

У Києві чоловік насильно утримував у квартирі неповнолітню дівчину

Київ • УНН

 • 12897 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у власній квартирі утримував неповнолітню дівчину, студентку медичного коледжу. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Так, близько 16-ї години до Дніпровського управління поліції зателефонувала 36-річна мешканка Бориспільского району і повідомила, що її 15-річну доньку, студентку медичного коледжу, незаконно утримують у квартирі на вулиці Бучми.

За вказаною адресою правоохоронці встановили, що протягом останніх двох місяців дівчина разом зі знайомою орендувала кімнату. Цього дня студентка вирішила виїхати з помешкання, але власник квартири, який був напідпитку, почав вмовляти її залишитися. Отримавши відмову, чоловік розлютився, забрав ключі і почав примушувати її вживати разом із ним алкогольні напої.

Мирні переговори поліцейських із киянином позитивного результату не дали, тому двері квартири довелося відчиняти за допомогою рятувальників. Коли правоохоронці зайшли у помешкання, виявили залякану дівчину та затримали власника квартири.

З'ясувалося, що 51-річний затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Дані про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує покарання до трьох років ув’язнення.

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