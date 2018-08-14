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В Киеве из-за августовской жары ограничат движение грузовиков

Киев • УНН

 • 10468 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. “Киевавтодор” напоминает об ограничении движения для тяжеловесных транспортных средств при температуре воздуха более + 28ºС. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.

В Киеве из-за августовской жары ограничат движение грузовиков

“Коммунальная корпорация ”Киевавтодор“напоминает, что в период, когда температура воздуха достигает более +28 С, в столице с 10:00 до 22:00 вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн”, - говорится в сообщении.

Ограничение введено распоряжением КГГА от 7 июля 2012 года № 1173 “Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах м. Киева в связи с повышением температуры воздуха”.

Напомним, во вторник, 14 августа, в Украине наступила тропическая жара. Столбики термометра в южных областях поднялись до 32-34 градусов тепла.

Кроме того, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие на этой неделе. Отметим, что в августе 2018 геофизики предупредили о большом количестве магнитных бурь.

Как сообщал УНН, 14 августа три станции метро снова закроют из-за матча.

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