У Києві через серпневу спеку обмежать рух вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. “Київавтодор” нагадує про обмеження руху для великовагових транспортних засобів при температурі повітря більше +28ºС. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.
“Комунальна корпорація „Київавтодор“ нагадує, що в період, коли температура повітря сягає понад +28 С, у столиці з 10:00 до 22:00 вводиться обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн”, — йдеться у повідомленні.
Обмеження запроваджено розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 року № 1173 “Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря”.
Нагадаємо, у вівторок, 14 августа, в Україні настала тропічна спека. Стовпчики термометра у південних областях піднялись до 32-34 градусів тепла.
Крім того, українців попередили про можливий вплив погоди на самопочуття цього тижня. Зазначимо, що у серпні 2018 року геофізики попередили про велику кількість магнітних бур.
Як повідомляв УНН, 14 серпня три станції метро знову закриють через матч.