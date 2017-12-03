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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 5256 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 17947 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 97967 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109707 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130171 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106408 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108063 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Киеве BMW протаранил маршрутку, есть пострадавшие

В Киеве BMW протаранил маршрутку, есть пострадавшие

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В воскресение, 3 декабря, на проспекте Победы возле парка КПИ произошла тяжелая авария с пострадавшими. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook, передает УНН.

В частности отмечается, что водитель автомобиля BMW, двигаясь на высокой скорости, врезался в маршрутку, которую от удара отбросило на опору рекламной конструкции. При этом сама легковушка заехала на газон.

"Серьезно пострадал пассажир BMW", - уточняется в публикации.

На месте работают две бригады скорой помощи, патрульная полиция, а также оперативно-следственная группа.

Напомним, ранее в этот же день на Гостомельской трассе произошла масштабная авария – на обледеневшей дороге столкнулись сразу пять автомобилей. Четыре человека пострадали.

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