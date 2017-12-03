В Киеве BMW протаранил маршрутку, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В воскресение, 3 декабря, на проспекте Победы возле парка КПИ произошла тяжелая авария с пострадавшими. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook, передает УНН.
В частности отмечается, что водитель автомобиля BMW, двигаясь на высокой скорости, врезался в маршрутку, которую от удара отбросило на опору рекламной конструкции. При этом сама легковушка заехала на газон.
"Серьезно пострадал пассажир BMW", - уточняется в публикации.
На месте работают две бригады скорой помощи, патрульная полиция, а также оперативно-следственная группа.
Напомним, ранее в этот же день на Гостомельской трассе произошла масштабная авария – на обледеневшей дороге столкнулись сразу пять автомобилей. Четыре человека пострадали.