У Києві BMW протаранив маршрутку, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У неділю, 3 грудня, на проспекті Перемоги біля парку КПІ відбулася важка аварія з постраждалими. Про це повідомляє портал dtp.kiev.ua в Facebook, передає УНН.
Зокрема зазначається, що водій автомобіля BMW, рухаючись на високій швидкості, врізався в маршрутку, яку від удару відкинуло на опору рекламної конструкції. При цьому сам легковик заїхав на газон.
"Серйозно постраждав пасажир BMW", - уточнюється в публікації.
На місці працюють дві бригади швидкої допомоги, патрульна поліція, а також оперативно-слідча група.
Нагадаємо, раніше в цей же день на Гостомельській трасі сталася масштабна аварія - на обледенілій дорозі зіткнулися відразу п'ять автомобілів. Чотири людини постраждали.