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В Киеве бойцовский пес загрыз бульдога и покусал двух людей

Киев • УНН

 • 28077 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Вчера, 13 августа, в Шевченковском районе Киева стаффордширский терьер загрыз насмерть английского бульдога и покусал двух человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.

В Киеве бойцовский пес загрыз бульдога и покусал двух людей

"Предварительно было установлено, что вечером отец и дочь выгуливали в парке своего английского бульдога, когда по неизвестным причинам на животное напал стаффордширский терьер. Пытаясь спасти свою собаку, владелец бульдога хотел оттянуть терьера, но при этом он и его дочь также были покусаны. К сожалению, английский бульдог от полученных травм погиб", - рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что врачи "скорой" оказали пострадавшим медицинскую помощь, но от госпитализации они отказались.

"Когда на место происшествия приехали патрульные полицейские стаффордширский терьер уже не вел себя агрессивно и на людей не бросался. Все участники происшествия установлены. По данному факту проводится проверка, пострадавшие написали заявление в полицию", - резюмировали правоохранители.

Напомним, в Харьковской области немецкая овчарка покусала четырехлетнего ребенка. В результате малыш получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался в больнице.

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