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У Києві бійцівський пес загриз бульдога та покусав двох людей

Київ • УНН

 • 28077 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Вчора, 13 серпня, у Шевченківському районі Києва стаффордширський тер’єр загриз на смерть англійського бульдога та покусав двох людей. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.

У Києві бійцівський пес загриз бульдога та покусав двох людей

“Попередньо було встановлено, що увечері батько та донька вигулювали у парку свого англійського бульдога, коли з невідомих причин на тварину напав стаффордширський тер’єр. Намагаючись врятувати свою собаку, власник бульдога хотів відтягнути тер’єра, але під час цього він та його донька також були покусані. Нажаль, англійський бульдог від отриманих травм загинув”, — розповіли у поліції.

Правоохоронці додали, що лікарі “швидкої” надали потерпілим медичну допомогу, але від госпіталізації вони відмовились.

“Коли на місце події приїхали патрульні поліцейські стаффордширський тер’єр вже не поводився агресивно і на людей не кидався. Усі учасники події встановлені. За цим фактом проводиться перевірка, постраждалі написали заяву до поліції”, — резюмували правоохоронці.

Нагадаємо, на Харківщині німецька вівчарка покусала чотирирічну дитину. В результаті малюк отримав травми, не сумісні із життям, він помер у лікарні.

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