В Китае появится новое поколение поездов на автопилоте в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Новое, более быстрое поколение поездов с магнитной левитацией на автопилоте должно появиться в Китае уже в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Построенные и разработанные в Китае компанией CRRC Zhuzhou Locomotives Co. Ltd., они будут третьим поколением средне-малоскоростных поездов типа Maglev.
Недавно разработанный прототип Maglev будет работать на скорости 200 км/ч - на 40 км/ч быстрее, чем версия 2.0, и вдвое быстрее версии 1.0.
Когда они будут готовы, поезда станут самыми быстрыми коммерческими Maglev, разработанными и построенными полностью китайскими фирмами.
Средне-малоскоростные Maglev предназначены для улучшения инфраструктуры междугородного транспорта, в отличие от скоростных версий, которые в основном используются для соединения крупных городов. По сравнению с традиционными поездами, Maglev безопаснее и тише - ниже 70 децибел - тише, чем обычный пылесос.
Новый поезд также будет обладать более "мощным мозгом", чем его предшественники, что позволит обеспечить более безопасную работу автопилота, по словам председателя компании Чжоу Цинхэ.
Когда испытания будут выполнены, новый Maglev, как ожидается, будет использоваться для междугородного транзита на расстоянии 50-200 километров.
Напомним, в Китае в эксплуатацию ввели высокоскоростную железную дорогу, которая связала Гуанчжоу и Гонконг.