У Китаї з'явиться нове покоління потягів на автопілоті в 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Нове, більш швидке покоління поїздів з магнітною левітацією на автопілоті повинні з'явитися в Китаї вже в 2020 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Побудовані і розроблені в Китаї компанією CRRC Zhuzhou Locomotives Co. Ltd., вони будуть третім поколінням середньо-малошвідкисних поїздів типу Maglev.
Нещодавно розроблений прототип Maglev буде працювати на швидкості 200 км/год - на 40 км/год швидше, ніж версія 2.0, і вдвічі швидше за версію 1.0.
Коли вони будуть готові, поїзди стануть найшвидшими комерційними Maglev, розробленими і побудованими повністю китайськими фірмами.
Середньо-малошвидкісні Maglev призначені для поліпшення інфраструктури міжміського транспорту, на відміну від швидкісних версій, які в основному використовуються для сполучення великих міст. У порівнянні з традиційними поїздами, Maglev безпечніше і тихіше - нижче 70 децибел - тихіше, ніж звичайний пилосос.
Новий поїзд також матиме більш "потужний мозок", ніж його попередники, що дозволить забезпечити більш безпечну роботу автопілота, за словами голови компанії Чжоу Цинхе.
Коли випробування будуть виконані, новий Maglev, як очікується, використовуватиметься для міжміського транзиту на відстані 50-200 кілометрів.
Нагадаємо, у Китаї в експлуатацію ввели високошвидкісну залізницю, яка зв'язала Гуанчжоу і Гонконг.