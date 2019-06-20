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В Китае заявили, что экс-глава Интерпола сознался во взяточничестве

Киев • УНН

 • 8309 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Китае заявили, что бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признал свою вину на судебном заседании в четверг после того, как прокуроры обвинили его в получении взяток в размере 14,5 млн юаней (2,11 млн долларов США), передаёт УНН со сылкой на The Guardian.

В Китае заявили, что экс-глава Интерпола сознался во взяточничестве

Как указывает издание, принудительные признания, которые часто транслируются по телевидению, стали визитной карточкой все более жесткого правления китайского президента Си Цзиньпина.

Сообщается, что суд в северном городе Тяньцзинь объявит свой вердикт позднее.

Неясно, кто является адвокатом Мэна. Его жена, получившая убежище во Франции, сказала, что обвинения против него политически мотивированы.

В понедельник Интерпол заявил, что "сожалеет" о шаге Китая.

Напомним, Мэн Хунвэй поехал в Китай 29 сентября 2018 года и перестал выходить на связь. Его жена сообщила о его исчезновении, в результате чего прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с исчезновением без вести, а Интерпол направил официальный запрос властям Китая.

После этого главный офис Интерпола в Лионе получил заявление об отставке Мэн Хунвэй с поста президента.

5 октября прошлого года власти Китая сообщили о задержании Мэн Хунвэя.

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