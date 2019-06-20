В Китае заявили, что экс-глава Интерпола сознался во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Китае заявили, что бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признал свою вину на судебном заседании в четверг после того, как прокуроры обвинили его в получении взяток в размере 14,5 млн юаней (2,11 млн долларов США), передаёт УНН со сылкой на The Guardian.
Как указывает издание, принудительные признания, которые часто транслируются по телевидению, стали визитной карточкой все более жесткого правления китайского президента Си Цзиньпина.
Сообщается, что суд в северном городе Тяньцзинь объявит свой вердикт позднее.
Неясно, кто является адвокатом Мэна. Его жена, получившая убежище во Франции, сказала, что обвинения против него политически мотивированы.
В понедельник Интерпол заявил, что "сожалеет" о шаге Китая.
Напомним, Мэн Хунвэй поехал в Китай 29 сентября 2018 года и перестал выходить на связь. Его жена сообщила о его исчезновении, в результате чего прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с исчезновением без вести, а Интерпол направил официальный запрос властям Китая.
После этого главный офис Интерпола в Лионе получил заявление об отставке Мэн Хунвэй с поста президента.
5 октября прошлого года власти Китая сообщили о задержании Мэн Хунвэя.