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У Китаї заявили, що екс-голова Інтерполу зізнався у хабарництві

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. У Китаї заявили, що колишній голова Інтерполу Мен Хунвей визнав свою провину на судовому засіданні у четвер після того, як прокурори звинуватили його в отриманні хабарів у 14,5 млн юанів (2,11 млн доларів США), передає УНН з посиланням на The Guardian.

У Китаї заявили, що екс-голова Інтерполу зізнався у хабарництві

Як вказує видання, примусові зізнання, які часто транслюються по телебаченню, стали візитною карткою все більш жорсткого правління китайського президента Сі Цзіньпіна.

Повідомляється, що суд в північному місті Тяньцзінь оголосить свій вердикт пізніше.

Неясно, хто є адвокатом Мена. Його дружина, яка отримала притулок у Франції, сказала, що звинувачення проти нього політично мотивовані.

У понеділок Інтерпол заявив, що "шкодує" про крок Китаю.

Нагадаємо, Мен Хунвей поїхав до Китаю 29 вересня 2018 року і перестав виходити на зв'язок. Його дружина повідомила про його зникнення, в результаті чого прокуратура Ліона ініціювала розслідування в зв'язку зі зникненням безвісти, а Інтерпол направив офіційний запит владі Китаю.

Після цього головний офіс Інтерполу в Ліоні отримав заяву про відставку Мен Хунвей з посади президента.

5 жовтня минулого року влада Китаю повідомила про затримання Мен Хунвея.

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