У Китаї заявили, що екс-голова Інтерполу зізнався у хабарництві

КИЇВ. 20 червня. УНН. У Китаї заявили, що колишній голова Інтерполу Мен Хунвей визнав свою провину на судовому засіданні у четвер після того, як прокурори звинуватили його в отриманні хабарів у 14,5 млн юанів (2,11 млн доларів США), передає УНН з посиланням на The Guardian.