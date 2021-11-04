В Китае выразили возмущение встречей депутатов Европарламента с президентом Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Китай отреагировал на встречу депутатов Европарламента с президентом Тайваня Цай Инь-вэнь. Пекин предупредил Евросоюз об ошибке и пригрозил обострением отношений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Сообщается, что визит семи депутатов Европарламента в Тайбэй вызвал недовольство Пекина. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что встреча была “ошибкой” со стороны ЕС.
“Мы призываем ЕС исправить ошибку и не посылать неверные сигналы силам независимости Тайваня. В противном случае отношения Китая и ЕС будут повреждены”, — заявил он.
На прошлой неделе министр иностранных дел Китая предупредил, что страны “заплатят цену” за развитие более тесных связей с Тайванем. Однако ЕС выразил поддержку Тайваню, отметив, что самоуправляемый остров не одинок. В ЕС также заявили, что готовы сотрудничать с Тайванем.
“За последние 30 лет вы вошли в историю. Тайвань сегодня является самой яркой, самой устойчивой и наиболее образованной демократией в этом регионе”, — заявил председатель специального комитета парламента по иностранному вмешательству Рафаэль Глюксманн.
Президент Тайваня назвала Европейский парламент "фокусом" дипломатического взаимодействия Тайваня с ЕС.
“Я верю, что Тайвань и ЕС обязательно углубят отношения во многих областях. Мы ожидаем продолжения обмена мнениями с большим количеством стран о противодействии дезинформации”, — сказала Цай Инь-Вэнь.
Напомним
Тайвань увеличит количество военных учений со следующего года на фоне конфликта с Китаем.