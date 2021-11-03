У Тайвані посилять підготовку військового резерву на тлі конфлікту з Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Тайвань збільшить кількість військових навчань з наступного року на фоні конфлікту з Китаєм. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Причиною є те, що Китай продовжує нарощувати сили навколо острова.
Глава оборонного відомства країни Чу Кво-Чен зазначив, що з наступного року обов’язкові навчання для окремих підрозділів резерву будуть проходити два тижні, а не 5-7 днів, як відбувається зараз, щоб “ефективно підвищити боєздатність резервних сил”.
Також у Міноборони Тайваню планують збільшити час на бойову підготовку і стрілецькі вправи, а кількість боєприпасів на одного резервіста зросте щонайменше вдвічі.
Раніше міністр говорив, що ситуація в Тайвані в жовтні була найсерйознішою за останні 40 років. Він закликав уряд збільшити витрати на виготовлення зброї. Тайвань поступово переходив від обов’язкового призову до контрактної армії на добровільній основі, проте зараз цей процес сповільнився у зв’язку із заявами КНР.
В Пекіні заявляли, що при необхідності Тайвань буде захоплений силовим шляхом, оскільки в Китаї вважають острів своєю суверенною територією. Тайвань підкреслює, що країна захищатиме свою незалежність і демократичний устрій.
Додамо
Напруженість між Тайванем і Китаєм істотно зросла за останні тижні на тлі посилення військового тиску з боку Пекіна, зокрема, присутності китайських військових літаків в регіоні.
Нагадаємо
Європарламент закликав Єврокомісію посилити співробітництво з Тайванем на фоні тиску на нього Китаю.