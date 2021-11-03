В Тайване усилят подготовку военного резерва на фоне конфликта с Китаем

Детали

Причина в том, что Китай продолжает наращивать силы вокруг острова.

Глава оборонного ведомства страны Чу Кво-Чен отметил, что со следующего года обязательные обучения для отдельных подразделений резерва будут проходить две недели, а не 5-7 дней, как происходит сейчас, чтобы “эффективно повысить боеспособность резервных сил”.

Также в Минобороне Тайваня планируют увеличить время на боевую подготовку и стрелковые упражнения, а количество боеприпасов на одного резервиста вырастет минимум вдвое.

Ранее министр говорил, что ситуация в Тайване в октябре была самой серьезной за последние 40 лет. Он призвал правительство увеличить расходы на изготовление оружия. Тайвань постепенно переходил от обязательного призыва к контрактной армии на добровольной основе, однако сейчас этот процесс замедлился в связи с заявлениями КНР.

В Пекине заявляли, что при необходимости Тайвань будет захвачен силовым путем, поскольку в Китае считают остров своей суверенной территорией. Тайвань подчеркивает, что страна будет защищать свою независимость и демократическое устройство.

Добавим

Напряженность между Тайванем и Китаем существенно выросла за последние недели на фоне усиления военного давления со стороны Пекина, в частности, присутствия китайских военных самолетов в регионе.

Напомним

Европарламент призвал Еврокомиссию усилить сотрудничество с Тайванем на фоне давления на него Китая.