Європарламент закликав Єврокомісію посилити співробітництво з Тайванем на фоні тиску на нього Китаю

Деталі

“Євродепутати підкреслюють необхідність торгово-економічних відносин між ЄС і Тайванем”, — наголошується в повідомленні. Зокрема, мова йде про співпрацю у сфері мереж 5G, охорони здоров’я і поставок напівпровідників. Також європарламентарі вважають за необхідне “закласти фундамент для нової двосторонньої інвестиційної угоди”.

Разом з тим у Європарламенті висловили стурбованість “військовим тиском”, який на Тайвань здійснює Китай. Він, стверджують європарламентарі, виражається у “військових навчаннях, порушеннях повітряного простору”. Парламентарі також заявили, що ЄС повинен “робити більше для протистояння цій напруженості” і “захисту демократії на Тайвані”.

Як наголошується на сайті Європарламенту, за документ проголосували 580 парламентарів, проти — 26, утрималися — 66.

Parliament calls for closer relations with Taiwan guided by the EU’s One China Policy, while issuing warnings over the continued tensions across the Taiwan Strait. Press release → https://t.co/MBUdfNdOT7 pic.twitter.com/CrO8qkAzvV

— European Parliament (@Europarl_EN) October 21, 2021

Контекст

Нещодавно партійна газета Китаю вийшла з передовицею, де попередила владу Тайваню про “судний день”. Підконтрольне Пекіну видання написало, що влада Тайбея (назва Тайваню, яка використовується Пекіном) і США, які підтримують їх, нібито своїми діями наближають “судний день” в рішенні тайванської проблеми.

У виступі з нагоди 110-ї річниці Сіньхайської революції в Будинку народних зібрань 9 жовтня голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що тайванське питання “є виключно внутрішньою справою Китаю, ніяке зовнішнє втручання неприпустимо”. Історичне завдання возз’єднання батьківщини “повинне і може бути виконане”, підкреслив він.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства Тайваню Джозеф У повідомив, що острову необхідно готуватися до можливого збройного конфлікту з Китаєм.

“Як відповідальні за прийняття рішень на Тайвані, ми не можемо ризикувати, ми повинні бути готовими, — сказав Джозеф У. — Коли китайський уряд заявляє, що вони не відмовляться від застосування сили, і вони проводять військові навчання навколо Тайваню, нам краще виходити з того, що це реально”.

На одній з прес-конференцій у червні цього року він заявив, що в разі нападу Китаю Тайвань буде битися “до останнього дня”, що викликало негативну реакцію з боку Пекіна. За словами Джозефа У, він спокійно сприйняв критику влади КНР на свою адресу за такий вислів, оскільки іншого і не очікував.

Тайвань управляється власною адміністрацією з 1949 року, коли на острів перейшли залишки сил Гоміньдану на чолі з Чан Кайши (1887-1975), зазнавши поразки у громадянській війні у Китаї. З тих пір Тайвань зберігає прапор і деякі інші атрибути Китайської Республіки, що існувала на материку до приходу до влади комуністів. Пекін вважає острів однією з провінцій КНР.