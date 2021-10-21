Европарламент призвал Еврокомиссию усилить сотрудничество с Тайванем на фоне давления на него Китая

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28639 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 61129 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 78709 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 233041 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 133483 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401664 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317235 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215639 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245208 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255769 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.4м/с
49%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 23016 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 6716 просмотра

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв продолжает расти

5 апреля, 00:41 • 5234 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 5854 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11758 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 2752 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11812 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140965 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 233035 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401661 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13685 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22382 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51377 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75588 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60412 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Европарламент призвал Еврокомиссию усилить сотрудничество с Тайванем на фоне давления на него Китая

Киев • УНН

 • 16379 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Евродепутаты назвали Тайвань ключевым партнером Евросоюза в зоне Индийского и Тихого океанов и призвали Еврокомиссию к углублению сотрудничества с островом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента о рекомендациях зампреду ЕК и главе евродипломатии Жозепу Боррелю, которые были приняты в четверг, пишет УНН.

Европарламент призвал Еврокомиссию усилить сотрудничество с Тайванем на фоне давления на него Китая

Детали

“Евродепутаты подчеркивают необходимость торгово-экономических отношений между ЕС и Тайванем”, — отмечается в сообщении. В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере сетей 5G, здравоохранения и поставок полупроводников. Также европарламентарии считают необходимым “заложить фундамент для нового двухстороннего инвестиционного соглашения”.

Вместе с тем в Европарламенте высказали обеспокоенность “военным давлением”, которое на Тайвань оказывает Китай. Оно, утверждают европарламентарии, выражается в “военных учениях, нарушениях воздушного пространства”. Парламентарии также заявили, что ЕС должен “делать больше для противостояния этой напряженности” и “защиты демократии на Тайване”.

Как отмечается на сайте Европарламента, за документ проголосовали 580 парламентариев, против — 26, воздержались — 66.

Parliament calls for closer relations with Taiwan guided by the EU’s One China Policy, while issuing warnings over the continued tensions across the Taiwan Strait. Press release → https://t.co/MBUdfNdOT7 pic.twitter.com/CrO8qkAzvV

— European Parliament (@Europarl_EN) October 21, 2021

Контекст

Недавно партийная газета Китая вышла с передовицей, где предупредила власти Тайваня о “судном дне”. Подконтрольное Пекину издание написало, что власти Тайбэя (используемое Пекином название Тайваня) и США, поддерживающие их, якобы своими действиями приближают “судный день” в решении тайваньской проблемы.

В выступлении по случаю 110-й годовщины Синьхайской революции в Доме народных собраний 9 октября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос “является исключительно внутренним делом Китая, никакое внешнее вмешательство недопустимо”. Историческая задача воссоединения родины “должна и может быть выполнена”, подчеркнул он.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У сообщил, что острову необходимо готовиться к возможному вооруженному конфликту с Китаем.

“Как ответственные за принятие решений на Тайване, мы не можем рисковать, мы должны быть готовыми, — сказал Джозеф У. — Когда китайское правительство заявляет, что они не откажутся от применения силы, и они проводят военные учения вокруг Тайваня, нам лучше исходить из того, что это реально”.

На одной из пресс-конференций в июне этого года он заявил, что в случае нападения Китая Тайвань будет сражаться “до последнего дня”, что вызвало негативную реакцию со стороны Пекина. По словам Джозефа У, он спокойно воспринял критику властей КНР в свой адрес за такое высказывание, поскольку иного и не ожидал.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров перешли остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,472.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.53