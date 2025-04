Европарламент призвал Еврокомиссию усилить сотрудничество с Тайванем на фоне давления на него Китая

Детали

“Евродепутаты подчеркивают необходимость торгово-экономических отношений между ЕС и Тайванем”, — отмечается в сообщении. В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере сетей 5G, здравоохранения и поставок полупроводников. Также европарламентарии считают необходимым “заложить фундамент для нового двухстороннего инвестиционного соглашения”.

Вместе с тем в Европарламенте высказали обеспокоенность “военным давлением”, которое на Тайвань оказывает Китай. Оно, утверждают европарламентарии, выражается в “военных учениях, нарушениях воздушного пространства”. Парламентарии также заявили, что ЕС должен “делать больше для противостояния этой напряженности” и “защиты демократии на Тайване”.

Как отмечается на сайте Европарламента, за документ проголосовали 580 парламентариев, против — 26, воздержались — 66.

Parliament calls for closer relations with Taiwan guided by the EU’s One China Policy, while issuing warnings over the continued tensions across the Taiwan Strait. Press release → https://t.co/MBUdfNdOT7 pic.twitter.com/CrO8qkAzvV

— European Parliament (@Europarl_EN) October 21, 2021

Контекст

Недавно партийная газета Китая вышла с передовицей, где предупредила власти Тайваня о “судном дне”. Подконтрольное Пекину издание написало, что власти Тайбэя (используемое Пекином название Тайваня) и США, поддерживающие их, якобы своими действиями приближают “судный день” в решении тайваньской проблемы.

В выступлении по случаю 110-й годовщины Синьхайской революции в Доме народных собраний 9 октября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос “является исключительно внутренним делом Китая, никакое внешнее вмешательство недопустимо”. Историческая задача воссоединения родины “должна и может быть выполнена”, подчеркнул он.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У сообщил, что острову необходимо готовиться к возможному вооруженному конфликту с Китаем.

“Как ответственные за принятие решений на Тайване, мы не можем рисковать, мы должны быть готовыми, — сказал Джозеф У. — Когда китайское правительство заявляет, что они не откажутся от применения силы, и они проводят военные учения вокруг Тайваня, нам лучше исходить из того, что это реально”.

На одной из пресс-конференций в июне этого года он заявил, что в случае нападения Китая Тайвань будет сражаться “до последнего дня”, что вызвало негативную реакцию со стороны Пекина. По словам Джозефа У, он спокойно воспринял критику властей КНР в свой адрес за такое высказывание, поскольку иного и не ожидал.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров перешли остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.