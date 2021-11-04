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У Китаї висловили обурення зустріччю депутатів Європарламенту з президентом Тайваню

Київ • УНН

 • 17050 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Китай відреагував на зустріч депутатів Європарламенту з президентом Тайваню Цай Інь-вень. Пекін попередив Євросоюз про помилку та пригрозив загостренням відносин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

У Китаї висловили обурення зустріччю депутатів Європарламенту з президентом Тайваню

Деталі

Повідомляється, що візит семи депутатів Європарламенту в Тайбей викликав невдоволення Пекіна. Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що зустріч була “помилкою” з боку ЄС.

“Ми закликаємо ЄС виправити помилку і не посилати невірні сигнали силам незалежності Тайваню. В іншому випадку відносини Китаю і ЄС будуть пошкоджені”, — заявив він.

Минулого тижня міністр закордонних справ Китаю попередив, що країни “заплатять ціну” за розвиток більш тісних зв’язків з Тайванем. Однак ЄС висловив підтримку Тайваню, зазначивши, що самоврядний острів не самотній. У ЄС також заявили, що готові співпрацювати з Тайванем.

“За останні 30 років ви увійшли в історію. Тайвань сьогодні є найяскравішою, найстійкішою і найбільш освіченою демократією в цьому регіоні”, — заявив голова Спеціального комітету парламенту з іноземного втручання Рафаель Глюксманн.

Президент Тайваню назвала Європейський парламент “фокусом” дипломатичної взаємодії Тайваню з ЄС.

“Я вірю, що Тайвань і ЄС обов’язково поглиблять відносини в багатьох областях... Ми очікуємо продовження обміну думками з великою кількістю країн про протидію дезінформації”, — сказала Цай Інь-Вень.

Нагадаємо

Тайвань збільшить кількість військових навчань з наступного року на фоні конфлікту з Китаєм.

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