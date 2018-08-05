В Китае создали цветную искусственную электронную кожу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Китайские ученые создали на основе графена цветную искусственную электронную кожу, которая может функционировать как носимое электронное устройство для мониторинга состояния здоровья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
В электронной коже, получившей название e-skin, используется тонкий, гибкий и растяжимый электронный материал, который имитирует кожу человека и может ощущать давление, температуру и натяжение.
Графен - сверхтонкое вещество, отличающееся превосходной гибкостью и проводимостью, является идеальным материалом для электронной кожи.
Ученые из китайского университета Цинхуа продемонстрировали графеновую электронную кожу с применением технологии лазерного скрайбирования. С помощью воды электронная кожа может переноситься не только на тело человека, но и на другие объекты, такие как листья и шелк.
Электронная кожа может быть прикреплена к человеческой коже, а также к маскам или горлу для измерения сигналов тела, включая дыхание, сердцебиение и голос.
Она проявляет высокую чувствительность и долговременную стабильность, выдерживает высокую температуру и удобна для носки.
С помощью технологии лазерного скрайбирования электронная кожа может быть изготовлена по индивидуальным параметрам, что повышает перспективность новинки с точки зрения коммерциализации.
Ученые убеждены, что электронная кожа имеет колоссальные потенциальные возможности для применения в области здравоохранения и искусственного интеллекта.
Напомним, Google Glass предложили использовать для помощи детям с аутизмом.