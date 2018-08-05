У Китаї створили кольорову штучну електронну шкіру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Китайські вчені створили на основі графену кольорову штучну електронну шкіру, яка може функціонувати як переносний електронний пристрій для моніторингу стану здоров'я. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
В електронній шкірі, що отримала назву e-skin, використовується тонкий, гнучкий і безрозмірний електронний матеріал, який імітує шкіру людини і може відчувати тиск, температуру і натяг.
Графен - надтонка речовина, що відрізняється чудовою гнучкістю і провідністю, є ідеальним матеріалом для електронної шкіри.
Вчені з китайського університету Цінхуа продемонстрували графенових електронну шкіру із застосуванням технології лазерного скрайбування. За допомогою води електронна шкіра може переноситися не тільки на тіло людини, але і на інші об'єкти, такі як листя і шовк.
Електронна шкіра може бути прикріплена до людської шкіри, а також до масок або горла для вимірювання сигналів тіла, включаючи дихання, серцебиття і голос.
Вона проявляє високу чутливість і довготривалу стабільність, витримує високу температуру і зручна для носіння.
За допомогою технології лазерного скрайбування електронна шкіра може бути виготовлена за індивідуальними параметрами, що підвищує перспективність новинки з точки зору комерціалізації.
Вчені переконані, що електронна шкіра має колосальні потенційні можливості для застосування в галузі охорони здоров'я та штучного інтелекту.
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