В Китае разработали аккумуляторы, которые способны работать при рекордных морозах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Ученые КНР разработали материал для литий-ионных аккумуляторов, который позволяет батареям работать при температурах до минус 70 градусов по Цельсию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на научный журнал Joule.
Китайские химики под руководством Юняо Ся с Фуданьского университета разработали новый материал органического электролита на основе этилацетата.
Как литиевый компонент в электролите выступает бисимид лития (LiTFSI). Он имеет достаточную для нормальной работы аккумулятора проводимость - как при высоких температурах (до 55 градусов Цельсия), так и при достаточно низких температурах (до минус 70 градусов).
В исследовании указано, что емкость батарей на основе предложенного электролита при низкой температуре составит около 70% от емкости электролита при комнатной температуре.
На сегодня известно, что наиболее морозостойкие батареи могут работать при температурах до минус 40 градусов, однако их емкость при этом снижается примерно до 12%.
Как сообщал УНН, на Луне в следующем году развернут сеть 4G.