У Китаї розробили акумулятори, які здатні працювати при рекордних морозах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Вчені КНР розробили матеріал для літій-іонних акумуляторів, який дозволяє батареям працювати при температурах аж до мінус 70 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє УНН з посиланням на науковий журнал Joule.
Китайські хіміки під керівництвом Юняо Ся з Фуданьського університету розробили новий матеріал органічного електроліту на основі етилацетату.
Як літійовий компонент в електроліті виступає бісимід літію (LiTFSI). Він має достатню для нормальної роботи акумулятора провідність — як при високих температурах (до 55 градусів Цельсія), так і при досить низьких температурах (до мінус 70 градусів).
У дослідженні вказано, що ємність батарей на основі запропонованого електроліту при низькій температурі становитиме близько 70% від ємності електроліту при кімнатній температурі.
На сьогодні відомо, що найбільш морозостійкі батареї можуть працювати при температурах до мінус 40 градусів, однак їх ємність при цьому знижується приблизно до 12%.
Як повідомляв УНН, на Місяці у наступному році розгорнуть мережу 4G.