В Китае ликвидировано производство поддельного Lego

Во время обысков трех складских помещений, произведенных в городах Шаньтоу и Шэньчжэнь на юге Китая, было изъято более десятка станков по производству конструкторов и более 90 форм для отливки. Задержаны четыре человека.

По данным властей, удар по фальсификаторам был нанесен через полгода после того, как следственные органы обнаружили на рынке пиратскую продукцию, которая в ущерб датскому производителю игрушек продавалась по всему Китаю под названием Lepin в десять раз дешевле, чем оригинальные наборы Lego, и с очень похожим оформлением.

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Иностранные фирмы уже долгое время жалуются на то, что китайские власти не борются с пиратством. В тот же день, когда были проведены обыски производителей конструкторов Lepin, 26 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал больше усилий прилагать для защиты авторских прав.

Как сообщал УНН, Lego анонсировала выпуск фигурок женского персонала NASA.