У Китаї ліквідовано виробництво підробленого Lego
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Китайська поліція викрила виробників підроблених конструкторів Lego. Як повідомили 26 квітня міська влада Шанхаю, конфісковані 630 тисяч комплектів на суму 200 мільйонів юанів (в перерахунку 26,6 мільйона євро). Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Під час обшуків трьох складських приміщень, вироблених в містах Шаньтоу і Шеньчжень на півдні Китаю, було вилучено більше десятка верстатів з виробництва конструкторів і понад 90 форм для відливання. Затримано чотирьох осіб.
За даними влади, удар по фальсифікаторам було завдано через півроку після того, як слідчі органи виявили на ринку піратську продукцію, яка на шкоду датському виробнику іграшок продавалася по всьому Китаю під назвою Lepin в десять разів дешевше, ніж оригінальні набори Lego, і з дуже схожим оформленням.
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Іноземні фірми вже протягом довгого часу скаржаться на те, що китайська влада не борються з піратством. В той же день, коли були проведені обшуки виробників конструкторів Lepin, 26 квітня, голова КНР Сі Цзіньпін пообіцяв більше зусиль докладати для захисту авторських прав.
Як повідомляв УНН, Lego анонсувала випуск фігурок жіночого персоналу NASA.