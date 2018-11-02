В Китае автобус упал в реку из-за драки в салоне
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Конфликт и драка, возникшие между пассажиркой и водителем пассажирского автобуса, стали причиной падения транспортного средства в реку Янцзы в районе Ваньчжоу города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая. Об этом со ссылкой на местные власти в пятницу сообщает Xinhua, передает УНН.
На данный момент уже найдены тела 13 погибших, их личности установлены, еще два человека числятся пропавшими без вести.
Предварительное полицейское расследование показало, что в момент аварии, случившейся 28 октября, в автобусе находились 15 человек, включая водителя.
Напомним, автобус с 72 людьми опрокинулся в ночь на понедельник в жудеце Хунедоара в Румынии.