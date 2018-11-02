У Китаї автобус впав у річку через бійку в салоні

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Конфлікт і бійка, що виникли між пасажиркою і водієм пасажирського автобуса, стали причиною падіння транспортного засобу в річку Янцзи у районі Ваньчжоу міста центрального підпорядкування Чунцин на південному заході Китаю. Про це з посиланням на місцеву владу в п'ятницю повідомляє Xinhua, передає УНН.