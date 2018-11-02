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У Китаї автобус впав у річку через бійку в салоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Конфлікт і бійка, що виникли між пасажиркою і водієм пасажирського автобуса, стали причиною падіння транспортного засобу в річку Янцзи у районі Ваньчжоу міста центрального підпорядкування Чунцин на південному заході Китаю. Про це з посиланням на місцеву владу в п'ятницю повідомляє Xinhua, передає УНН.

Наразі вже знайдені тіла 13 загиблих, їх особи встановлені, ще двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Попереднє поліцейське розслідування показало, що у момент аварії, що сталася 28 жовтня, в автобусі перебували 15 осіб, включаючи водія.

Нагадаємо, автобус з 72 людьми перекинувся у ніч на понеділок у повіті Хунедоара в Румунії.

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