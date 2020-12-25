В Кировоградской области задержали преступников,которые требовали у фермера 30 тыс. долларов несуществующего долга

"Сотрудниками отдела детективов, совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством прокуратуры области, в рамках расследования уголовного производства, задокументированы противоправные действия лиц, которые, угрожая физической расправой, требовали у местного жителя, в расчет за несуществующий долг, передать денежные средства в сумме 30 тысяч долларов США или земельные участки", - говорится в сообщении.

Так, события происходили на территории Онуфриевского района. 48-летний гражданин, вместе со своими сообщниками, заблокировали автомобиль 41-летнего местного фермера возле одного из кафе. В дальнейшем в адрес потерпевшего и его жены лица выражали угрозы физической расправы в случае, если мужчина не отдаст определенную ими сумму средств наличными или передаст в аренду на 30 лет по заниженной стоимости земельные участки, площадью 15 гектаров.

В результате проведенных мероприятий вымогателей задержали правоохранители в порядке ст.208 УПК Украины.

"Обоим лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины "Вымогательство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет", - отметили в полиции.

Напомним, в Киеве взяли под стражу четырех человек, которые похитили мужчину и требовали перевести им 3 тысячи долларов.