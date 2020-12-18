Із насильством та погрозами: у Києві банда викрала чоловіка і вимагала від нього гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві взяли під варту чотирьох осіб, які викрали чоловіка та вимагали перевести їм 3 тисячі доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
“...повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи чотирьом особам, які викрали людину та вимагали 3 тис. доларів США (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що згідно з матеріалами слідства, четверо зловмисників домовилися з потерпілим про зустріч з метою купівлі у нього картриджу для електронної сигарети. Зустрівшись, зловмисники накинулися на потерпілого, нанесли декілька ударів по голові та тілу, після чого силоміць помістили на заднє сидіння автомобілю, та стали рухатися у невідомому напрямку.
Встановлено, застосовуючи насильство та погрози, зловмисники вимагали від чоловіка перерахувати на банківський рахунок 3 тис. доларів. Під страхом за своє життя потерпілий виконав вимогу злочинців, та став телефонувати знайомим, щоб ті перерахували кошти.
“Правоохоронці розшукали вищевказаний автомобіль та затримали 4 осіб, які незаконно утримували чоловіка. Наразі за клопотанням місцевої прокуратури, судом до усіх підозрюваних застосовано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави”, — відзначається у повідомленні.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, у Києві банда посеред білого дня викрала юриста компанії, яка надавала юридичну підтримку керівнику відомої будівельної фірми, та вимагала неіснуючий борг у розмірі 800 тисяч доларів.