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У Києві викрали юриста і вимагали 800 тисяч доларів неіснуючого боргу

У Києві викрали юриста і вимагали 800 тисяч доларів неіснуючого боргу

Київ • УНН

 • 25778 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Києві банда посеред білого дня викрала юриста компанії, яка надавала юридичну підтримку керівнику відомої будівельної фірми, та вимагала неіснуючий борг у розмірі 800 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

"Нацполіція затримала викрадачів юриста столичної компанії. За попередньою інформацією, причиною викрадення стало вимагання неіснуючого боргу – 800 тисяч доларів США. Чотирьох фігурантів, двоє із яких – іноземці – затримано. Встановлюються інші учасники злочинної групи", - йдеться в повідомленні.

Так, 8 грудня, близько 13-ї години на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці невідомі силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Таке повідомлення у чергову частину поліції Києва надійшло від свідка події.

Зазначається, що на місце виїхали слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

"Для розшуку автомобіля, вказаного очевидцем, у столиці ввели спеціальний оперативний план. Невдовзі поліцейські виявили розшукувану іномарку у Дніпровському районі на вулиці Сиваській. У салоні машини було троє осіб, ще двоє – неподалік. Серед них перебував і викрадений чоловік. Чотирьох фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до управління поліції для проведення слідчих дій", - розповіли в поліції.

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Так, на цей час відомо, що потерпілий працює в юридичній компанії, яка надавала юридичну підтримку керівнику відомої будівельної фірми. Зловмисники під приводом зустрічі виманили чоловіка на зустріч в обумовлене місце.

Додається, що коли він прибув на власному автомобілі до супермаркету на вулиці Княжий Затон, потерпілого силою заштовхали у його ж автомобіль та зникли.

"Дорогою викрадачі вимагали у нього повернення неіснуючого боргу, а відтак змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми на 800 тисяч доларів США. Згодом у потерпілого відібрали два мобільні телефони, гроші та технічний паспорт на автомобіль", - відзначається у повідомленні.

За цими фактами здійснюється досудове розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України – розбій (ст. 187), вимагання (ст. 189), незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146) та незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289).

У кримінальному провадженні проводиться комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій для встановлення інших учасників злочинної групи.

Нагадаємо, буковинські правоохоронці затримали організатора викрадення підприємця з Вінничини. Для затримання зловмисника поліція зімітувала викрадення потерпілого. 

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