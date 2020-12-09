В Киеве похитили юриста и требовали 800 тысяч долларов несуществующего долга
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве банда среди бела дня похитила юриста компании, которая предоставляла юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы, и требовала несуществующий долг в размере 800 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Нацполиция задержала похитителей юриста столичной компании. По предварительной информации, причиной похищения стало вымогательство несуществующего долга - 800 тысяч долларов США. Четверо фигурантов, двое из которых - иностранцы - задержаны. Устанавливаются другие участники преступной группы", - говорится в сообщении.
Так, 8 декабря, около 13 часов на улице Княжий Затон в Дарницком районе столицы неизвестные силой затолкали мужчину в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Такое сообщение в дежурную часть полиции Киева поступило от свидетеля происшествия.
Отмечается, что на место выехали следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и Департамента стратегических расследований Нацполиции.
"Для розыска автомобиля, указанного очевидцем, в столице ввели специальный оперативный план. Вскоре полицейские обнаружили разыскиваемую иномарку в Днепровском районе на улице Сивашской. В салоне машины было три человека, еще двое - неподалеку. Среди них находился и похищенный человек. Четырех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для проведения следственных действий ", - рассказали в полиции.
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Так, на данный момент известно, что потерпевший работает в юридической компании, которая предоставляла юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы. Злоумышленники под предлогом встречи выманили мужчину на встречу в условленное место.
Добавляется, что когда он прибыл на собственном автомобиле в супермаркет на улице Княжий Затон, потерпевшего силой затолкали в его же автомобиль и скрылись.
"По дороге похитители требовали у него возврата несуществующего долга, а затем заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на 800 тысяч долларов США. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль", - отмечается в сообщении.
По этим фактам осуществляется досудебное расследование по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - разбой (ст. 187), вымогательство (ст. 189), незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146) и незаконное завладение транспортным средством (ст. 289).
В уголовном производстве проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по установлению других участников преступной группы.
Напомним, буковинские правоохранители задержали организатора похищения предпринимателя из Винницкой области. Для задержания злоумышленника полиция сымитировала похищение потерпевшего.