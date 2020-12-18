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С насилием и угрозами: в Киеве банда похитила мужчину и требовала от него деньги

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве взяли под стражу четырех человек, которые похитили мужчину и требовали перевести им 3000 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

С насилием и угрозами: в Киеве банда похитила мужчину и требовала от него деньги

"... сообщено о подозрении и избраны меры пресечения четырем лицам, которые похитили человека и требовали 3 тыс. долларов (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно материалам следствия, четверо злоумышленников договорились с потерпевшим о встрече с целью покупки у него картриджа для электронной сигареты. Встретившись, злоумышленники набросились на потерпевшего, нанесли несколько ударов по голове и телу, после чего силой поместили на заднее сиденье автомобиля, и стали двигаться в неизвестном направлении.

Установлено, применяя насилие и угрозы, злоумышленники требовали от мужчины перечислить на банковский счет 3 тыс. долларов. Под страхом за свою жизнь пострадавший выполнил требование преступников, и стал звонить знакомым, чтобы те перечислили средства.

"Правоохранители разыскали вышеуказанный автомобиль и задержали 4 лиц, которые незаконно удерживали мужчину. Сейчас по ходатайству местной прокуратуры, судом ко всем подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Напомним, в Киеве банда среди бела дня похитила юриста компании, которая предоставляла юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы, и требовала несуществующий долг в размере 800 тыс. долларов.

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