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У Кіровоградській області затримали злочинців, які вимагали у фермера 30 тис. доларів неіснуючого боргу

Київ • УНН

 • 13697 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. На Кіровоградщині правоохоронці припинили злочинну діяльність групи осіб, яких підозрюють у вимаганні від фермера 30 тисяч доларів неіснуючого боргу або земельних ділянок. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

У Кіровоградській області затримали злочинців, які вимагали у фермера 30 тис. доларів неіснуючого боргу

"Працівниками відділу детективів, спільно зі співробітниками Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом прокуратури області, у рамках розслідування кримінального провадження, задокументовано протиправні дії осіб, які, погрожуючи фізичною розправою, вимагали у місцевого жителя, в розрахунок за неіснуючий борг, передати грошові кошти у сумі 30 тисяч доларів США або земельні ділянки", - йдеться в повідомленні.

Так, події відбувалися на території Онуфріївського району. 48-річний громадянин, разом зі своїми спільниками, заблокували автомобіль 41-річного місцевого фермера неподалік одного з кафе. У подальшому на адресу потерпілого та його дружини особи висловлювали погрози фізичної розправи у разі, якщо чоловік не віддасть визначену ними суму коштів готівкою або ж передасть в оренду на 30 років за заниженою вартістю земельні ділянки, площею 15 гектарів.

В результаті проведених заходів вимагачів затримали правоохоронці в порядку ст.208 КПК України. 

"Обом особам повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України "Вимагання". Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років", - зазначили в поліції. 

Нагадаємо, у Києві взяли під варту чотирьох осіб, які викрали чоловіка та вимагали перевести їм 3 тисячі доларів.

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