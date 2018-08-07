В Кыргызстане ввели режим ЧП из-за масштабного пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Кыргызстане на границе с Казахстаном около 10 дней горит сухая трава на пастбищах общей площадью 30 га. Общая протяженность пожара приблизительно 20 км. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МЧС страны.
Пожар на пастбище Алмалуу в Манасском районе Таласской области начался еще 28 июля. Возгорание произошло на участке "Лагерь", который граничит с Казахстаном.
Огонь удалось потушить 4 августа, но на следующий день пастбище вновь загорелось.
В Манасском районе введен режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, лесные пожары на севере американской Калифорнии охватил почти 115 тысяч гектаров и стали крупнейшим пожаром в истории штата.