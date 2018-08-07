В Кыргызстане ввели режим ЧП из-за масштабного пожара

Пожар на пастбище Алмалуу в Манасском районе Таласской области начался еще 28 июля. Возгорание произошло на участке "Лагерь", который граничит с Казахстаном.



Огонь удалось потушить 4 августа, но на следующий день пастбище вновь загорелось.



В Манасском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, лесные пожары на севере американской Калифорнии охватил почти 115 тысяч гектаров и стали крупнейшим пожаром в истории штата.