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У Киргизстані ввели режим НС через масштабну пожежу

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Киргизстані на кордоні з Казахстаном близько 10 днів горить суха трава на пасовищах загальною площею 30 га. Загальна протяжність пожежі приблизно 20 км. Про це повідомляє УНН з посиланням на МНС країни.

Пожежа на пасовище Алмалуу в Манасском районі Таласської області почалася ще 28 липня. Займання сталося на ділянці "Табір", яка межує з Казахстаном.

Вогонь вдалося загасити 4 серпня, але на наступний день пасовище знову загорілося.

У Манасском районі введено режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, лісові пожежі на півночі американської Каліфорнії охопили майже 115 тисяч гектарів і стали найбільшою пожежею в історії штату.

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