У Киргизстані ввели режим НС через масштабну пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Киргизстані на кордоні з Казахстаном близько 10 днів горить суха трава на пасовищах загальною площею 30 га. Загальна протяжність пожежі приблизно 20 км. Про це повідомляє УНН з посиланням на МНС країни.
Пожежа на пасовище Алмалуу в Манасском районі Таласської області почалася ще 28 липня. Займання сталося на ділянці "Табір", яка межує з Казахстаном.
Вогонь вдалося загасити 4 серпня, але на наступний день пасовище знову загорілося.
У Манасском районі введено режим надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, лісові пожежі на півночі американської Каліфорнії охопили майже 115 тисяч гектарів і стали найбільшою пожежею в історії штату.