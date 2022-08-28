В ходе израильского рейда на Западном берегу пострадали трое палестинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В воскресенье во время рейда израильской армии на оккупированном Западном берегу были ранены трое палестинцев. Об этом сообщает агентство Wafa, передаетУНН.
Детали
По словам местных жителей, израильские силы совершили налет на лагерь беженцев в городе Дженин рано утром в воскресенье и обыскали несколько домов, что привело к перестрелке с палестинцами.
Медицинские источники в больнице Ибн Сина в Дженине сообщили, что в ходе столкновений три человека получили ранения, в том числе один из них серьезные.
Израильские силы покинули этот район, не совершив никаких арестов.
О ранениях среди израильских солдат не сообщалось.
Добавим
Израильская армия часто проводит широкомасштабные кампании арестов на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме под предлогом поиска "разыскиваемых" палестинцев.