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В ходе израильского рейда на Западном берегу пострадали трое палестинцев

Киев • УНН

 • 122627 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В воскресенье во время рейда израильской армии на оккупированном Западном берегу были ранены трое палестинцев. Об этом сообщает агентство Wafa, передаетУНН.

В ходе израильского рейда на Западном берегу пострадали трое палестинцев

Детали

По словам местных жителей, израильские силы совершили налет на лагерь беженцев в городе Дженин рано утром в воскресенье и обыскали несколько домов, что привело к перестрелке с палестинцами.

Медицинские источники в больнице Ибн Сина в Дженине сообщили, что в ходе столкновений три человека получили ранения, в том числе один из них серьезные.

Израильские силы покинули этот район, не совершив никаких арестов.

О ранениях среди израильских солдат не сообщалось.

Добавим

Израильская армия часто проводит широкомасштабные кампании арестов на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме под предлогом поиска "разыскиваемых" палестинцев.

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