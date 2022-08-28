У ході ізраїльського рейду на Західному березі постраждали троє палестинців

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За словами місцевих жителів, ізраїльські сили здійснили наліт на табір біженців в місті Дженін рано-вранці в неділю і обшукали кілька будинків, що призвело до перестрілки з палестинцями.

Медичні джерела в лікарні Ібн Сіна в Дженіні повідомили, що в ході зіткнень троє людей отримали поранення, у тому числі один з них серйозні.

Ізраїльські сили покинули цей район, не здійснивши жодних арештів.

Про поранення серед ізраїльських солдатів не повідомлялося.

Додамо

Ізраїльська армія часто проводить широкомасштабні кампанії арештів на окупованому Західному березі і в Східному Єрусалимі під приводом пошуку палестинців, що "розшукуються".