В Хмельницком обнаружили тело в реке
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Около 18:30 патрульные полиции города Хмельницкий получили сообщение о том, что в реке, между микрорайоном Раково и селом Книжкивцы, обнаружен фрагмент тела человека, передает корреспондент УНН.
Достали тело мужчины спасатели ГСЧС.
Возраст погибшего и личность устанавливают полицейские следственно-оперативной группы.
Погибший одет в кофту и кроссовки. Как стало известно, тело мужчины обнаружили дети, которые играли на берегу водоема.