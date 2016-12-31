У Хмельницькому виявили тіло у річці
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Близько 18:30 патрульні поліції міста Хмельницький отримали повідомлення про те, що в річці, між мікрорайоном Ракове і село Книжківці, виявлено фрагмент тіла людини, передає кореспондент УНН.
Дістали тіло чоловіка з-під рятувальники ДСНС.
Вік загиблого і особу встановлюють поліцейські слідчо-оперативної групи.
Загиблий одягнений у кофту таі кросівки. Як стало відомо, тіло чоловіка виявили діти, які бавились на березі водойми.