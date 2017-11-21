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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

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14:39 • 44040 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 64607 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 72071 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 74270 просмотра

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В Хмельницке налоговики изъяли из незаконного оборота 20 тыс. литров сжиженного газа

В Хмельницке налоговики изъяли из незаконного оборота 20 тыс. литров сжиженного газа

Киев  •  УНН

 • 11063 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сотрудники Государственной фискальной службы изъяли 20 тыс. литров сжиженного газа пропан-бутан на работавшем без необходимых документов автогазозаправочном пункте в Хмельницке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГФС области, передает УНН.

Отмечается, что АГЗП продавала топливо без разрешения управления Гоструда, чем были нарушены требования действующего законодательства Украины.

"Работники налоговой милиции провели осмотр газозаправочной станции, которая находится в городе Хмельницком. В результате из незаконного оборота изъято 20 тыс. л СУГ стоимостью более 230 тыс. грн, а также две емкости с автозаправочной колонкой", – говорится в сообщении.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, в августе этого года СБУ разоблачила подпольную нефтебазу в Одесской области. А в Днепропетровской нелегальные АЗС реализовали фальсифицированного топлива на более 2,3 млн грн.

Добавим, что по оценкам экспертов, не менее 20% топлива в Украине - контрафакт, ведь с конца 2015 года борьба с производством и распространением нелегального топлива в Украине фактически не ведется.

По словам эксперта Г.Рябцева, не все операторы рынка горючего могут доказать качество своих нефтепродуктов. Именно поэтому специалисты советуют водителям заправляться на брендовых АЗС.

По данным ИПЭ, худший бензин А-95 продают в сетях КЛО, Народная и Ольвия-нефть. Качественное топливо марки А-95, по выводам экспертов, продают на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО и ANP.

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