В Хмельницке налоговики изъяли из незаконного оборота 20 тыс. литров сжиженного газа

Отмечается, что АГЗП продавала топливо без разрешения управления Гоструда, чем были нарушены требования действующего законодательства Украины.

"Работники налоговой милиции провели осмотр газозаправочной станции, которая находится в городе Хмельницком. В результате из незаконного оборота изъято 20 тыс. л СУГ стоимостью более 230 тыс. грн, а также две емкости с автозаправочной колонкой", – говорится в сообщении.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, в августе этого года СБУ разоблачила подпольную нефтебазу в Одесской области. А в Днепропетровской нелегальные АЗС реализовали фальсифицированного топлива на более 2,3 млн грн.

Добавим, что по оценкам экспертов, не менее 20% топлива в Украине - контрафакт, ведь с конца 2015 года борьба с производством и распространением нелегального топлива в Украине фактически не ведется.

По словам эксперта Г.Рябцева, не все операторы рынка горючего могут доказать качество своих нефтепродуктов. Именно поэтому специалисты советуют водителям заправляться на брендовых АЗС.

По данным ИПЭ, худший бензин А-95 продают в сетях КЛО, Народная и Ольвия-нефть. Качественное топливо марки А-95, по выводам экспертов, продают на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО и ANP.