У Хмельницькому податківці вилучили з незаконного обігу 20 тис. літрів скрапленого газу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Співробітники Державної фіскальної служби вилучили 20 тис. літрів зрідженого газу пропан-бутан на АГЗП (автомобільний газозаправний пункт) який працював без необхідних документів у Хмельницьку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ ДФС області, передає УНН.
Відзначається, що АГЗП продавала паливо без дозволу управління Держпраці, чим було порушено вимоги чинного законодавства України.
"Працівники податкової міліції провели огляд газозаправної станції, яка знаходиться в місті Хмельницькому. В результаті з незаконного обігу вилучено 20 тис. л ЗВГ вартістю понад 230 тис. грн, а також дві ємності з автозаправної колонкою", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом складено протокол про адміністративне правопорушення.
Нагадаємо, в серпні цього року СБУ викрила підпільну нафтобазу в Одеській області. А в Дніпропетровській нелегальні АЗС реалізували фальсифікованого палива на понад 2,3 млн грн.
Додамо, що за оцінками експертів, не менше 20% палива в Україні - контрафакт, адже з кінця 2015 року боротьба з виробництвом і розповсюдженням нелегального палива в Україні фактично не ведеться.
За словами експерта Г.Рябцева, не всі оператори ринку пального можуть довести якість своїх нафтопродуктів. Саме тому фахівці радять водіям заправлятися на брендових АЗС.
За даними ІСЕ, найгірший бензин А-95 продають в мережах КЛО, Народна і Ольвія-нафта. Якісне пальне марки А-95, за висновками експертів, продають на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО і ANP.